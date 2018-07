Deel dit artikel:











Taxichauffeurs willen meer ruimte op station Assen

ASSEN - Taxichauffeurs hebben niet genoeg aan de vijf standplaatsen op station Assen. Ze willen meer parkeerplekken om reizigers op te pikken of een zone waar ze kunnen wachten tot er een plek vrijkomt.

Geschreven door Dylan de Lange

Tot vandaag gebruikten taxichauffeurs de Kiss & Ride aan het begin van de Stationstraat als bufferzone om te wachten op een vrije plek op de taxistandplaats. Officieel mag dat niet. Vorige week kregen ze hier nog waarschuwingen voor, maar vanaf vandaag delen toezichthouders bekeuringen uit.



Vanaf nu boetes

Voorzitter van de SATO, de Gezamenlijke Asser Taxi Ondernemers, en taxichauffeur Wietze Mast vinden dat belachelijk. "Tot vandaag mochten we gebruik maken van het Stationsplein. Dat werd gedoogd. Hoewel er nog geen oplossing is voor het tekort aan standplaatsen kunnen we vanaf nu een boete krijgen. Dat is heel krom. Ik heb niks meer van de gemeente gehoord."



Alle vierentwintig taxiondernemingen in Assen zijn aangemeld bij de vereniging. Deze verzocht de gemeente om meer standplaatsen aan te leggen, maar die gaf aan dat daar geen plek voor is. "We moeten het zelf maar uitzoeken", aldus Mast. "Bussen krijgen wel bufferzones en riskeren geen boetes, terwijl ze taxichauffeurs links laten liggen. Daar moet geen verschil in gemaakt worden. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: een verlengstuk vormen voor de treinreiziger."



'Willen taxioorlog voorkomen'

Taxichauffeuse Francis Roemeling klaagt ook over de huidige situatie: "Wij willen juist een taxioorlog voorkomen. Nu gaat het doorschuiven op de standplaatsen prima. We wachten netjes af tot er een plekje vrijkomt en wie het eerst op de bufferzone stond, mag het eerst naar de standplaats."



Blokkade van taxi's

Vandaag is het nog rustig rondom de taxistandplaatsen. Dat komt volgens Mast door de vakantieperiode. "De toezichthouders hebben ook nog geen boetes uitgedeeld. Dat kunnen ze wel gaan doen, maar we komen toch wel weer terug. Voor eenzelfde delict kun je niet twee keer een boete uitschrijven." Mocht het uit de hand lopen, heeft de taxiorganisatie een laatste middel: "Dan gaan we met taxiwagens een blokkade vormen in het stationsgebied, uit protest."



De huidige bufferzone voor de bus zou volgens de taxichauffeurs een oplossing kunnen zijn. Die ligt nu tegenover de standplaats van de taxi's. Mast: "Dan hebben we goed zicht op de standplaatsen. Of er moet een bufferzone voor taxi's worden gecreëerd achter het busstation. Daar komt een plantsoen met daarachter de bufferzone voor bussen."



Uitstraling van de stad

VVD Assen schaart zich achter de SATO. Vandaag diende de partij vragen in bij het college om tot een oplossing te komen. Volgens fractielid Bert Homan is de bereikbaarheid van en naar het station een belangrijk punt. "De uitstraling van de gehele stad wordt hier mede door bepaald."