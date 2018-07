Deel dit artikel:











Herbert Dijkstra: De hitte leidt standaard tot problemen in de Tour Herbert Dijkstra voorspelt dat de rest van de Tour enorm spannend wordt (foto: ANP: Koen van Weel)

WIELRENNEN - "Het wordt een spektakel, dat kan niet anders", zegt Tour de France-commentator Herbert Dijkstra over het restant van het wielerevenement. Ook denkt hij dat het weer een rol gaat spelen.

"Net als in Nederland is er hier al een tijd geen spatje regen gevallen en is het erg warm. De renners moeten enorm veel drinken, en dat doen ze dan ook. De hitte leidt standaard tot problemen", zegt Dijkstra. "De een kan er wel goed tegen, maar de ander krijgt maag- en darmproblemen. Daar komt bij dat het asfalt kan smelten en dat kan vooral invloed hebben op het afdalen."



Zware Pyreneeënritten

Er staan de renners nog loodzware etappes te wachten, zegt Dijkstra. "Twee zware Pyreneeënritten onder andere. Vooral die van vrijdag. En zaterdag is er een erg pittige tijdrit. Het wordt dus nog spannend."



Dijkstra verwacht niet dat Tom Dumoulin de Tour gaat winnen. Dumoulin staat derde in het klassement en heeft een achterstand van 1 minuut en 50 seconden op Thomas Geraint, de lijstaanvoerder.



'List verzinnen'

"Thomas zal verdedigend rijden. Dumoulin moet een list verzinnen. Zijn kracht zit onder meer in het afdalen, daar kan hij misschien tijd mee winnen. En als hij goede benen heeft, moet ie aanvallen. Maar hij heeft veel tijd verloren, onder meer door de lekke band in de eerste week."