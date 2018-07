Werkstraf voor caissière Intratuin Emmen die ruim 80.000 euro verduisterde

ASSEN - Een 22-jarige vrouw uit Emmen moet voor straf 200 uur werken omdat zij van februari 2016 tot begin mei vorig jaar ruim 80.000 euro heeft verduisterd uit de kassa van Intratuin in Emmen.

De rechtbank vind bewezen dat de vrouw het bedrag uit de kassalade heeft weggenomen. De Emmense wist een fors bedrag weg te sluizen. Zo fors, dat de omzet van het filiaal drastisch daalde. Dat viel op bij een meting van de landelijke filialen van Intratuin.Toen er camera's werden geplaatst was te zien hoe de vrouw vingervlug papiergeld uit de kassa liet verdwijnen. De vrouw gaf twee weken geleden op zitting aan dat ze 'maar' 16.000 euro had weggenomen. De rechtbank vindt echter bewezen dat de vrouw ruim 80.000 euro heeft verduisterd.Naast de werkstraf kreeg de vrouw een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd. Ze moet zich ook melden bij de reclassering en meewerken aan een behandeling. De vrouw is volgens deskundigen makkelijk beïnvloedbaar. Ten tijde van verduistering was de vrouw 19 jaar. De rechtbank besloot tot het opleggen van de maximale jeugdwerkstraf.