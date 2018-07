Deel dit artikel:











Brinkloop Diever afgelast: 'Veel te warm' Veel te warm voor het hardlopen (Foto: RTV Drenthe)

DIEVER - De Brinkloop van Diever gaat morgen niet door. Volgens de organisatie is het veel te warm voor het hardloopevenement.

De organisatie constateert dat meerdere weervoorspellers aangeven dat het 32 of 33 graden kan worden.



De Brinklopen van Diever worden iedere dinsdagavond in juli en augustus gehouden. Het zijn prestatielopen over 2,5 of 5 of 10 kilometer over rondjes van 1250 meter. Na iedere ronde kunnen de deelnemers bekertjes water en sponzen krijgen. De organisatie stelt dat het met temperaturen van boven de dertig graden echt niet verantwoord is te gaan lopen.



Gaat een evenement bij jou in de buurt niet door vanwege de hitte? Laat het ons dan weten. Je kunt mailen naar redactie@rtvdrenthe.nl of een bericht sturen naar 06 - 51 56 88 86