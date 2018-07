Tientallen oud-militairen beschuldigen advocaat van laster in zaak De Punt

DE PUNT - Tientallen oud-militairen sluiten zich aan bij de aangifte tegen advocaat Liesbeth Zegveld wegens smaad en laster, meldt de NOS.

Zaterdag werd al bekend dat oud-marinier Jannes de Jong vanmiddag aangifte wil doen tegen Zegveld, die als advocaat de nabestaanden van twee Molukse treinkapers bijstaat. Zo'n veertig (oud-)collega's volgen zijn voorbeeld.Zegveld voert een 'lastercampagne' tegen hem en zijn oud-collega's, zegt De Jong tegen de NOS . "Ze zet ons weg als doodseskaders van de regering, alsof wij opdracht hadden om te doden. Dat is zo onverteerbaar. We deden gewoon ons werk."De zaak draait om het handelen van de Nederlandse regering in 1977, toen een groep Molukkers bij De Punt een trein kaapte en in het nabijgelegen Bovensmilde een basisschool bezette. De gijzeling in de trein en de school duurde drie weken. Toen besloot de regering om met geweld in te grijpen.Woensdag komt de rechtbank in Den Haag mogelijk met een eindoordeel over het geweld dat militairen toepasten bij de beëindiging van de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977. Dan moet duidelijk worden of de treinkapers zijn geëxecuteerd.Er bestaat ook een kans dat de rechtbank meer informatie nodig heeft en meer getuigen wil horen. In dat geval zal het opnieuw om een tussenuitspraak gaan.