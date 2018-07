Deel dit artikel:











Regenboogzebrapad Assen bijna klaar Regenboogzebrapad (Foto: RTV Drenthe/ Jeroen Willems)

ASSEN - Paars, blauw, groen, geel, oranje, rood. Deze zes kleuren zijn aangebracht op de oversteekplaats tussen cultuurcentrum De Nieuwe Kolk en de Weiersloop.



Het regenboogzebrapad staat symbool voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) personen. Het is bovendien een echt zebrapad en daarmee een veilige oversteekplaats.



Veiligheid en emancipatie

Statenlid Henk Nijmeijer van GroenLinks maakt zich al jaren druk om de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI-ers in Drenthe te verbeteren. Hij maakte van Drenthe de eerste regenboogprovincie van Nederland en nam ook het initiatief voor dit regenboogzebrapad.



"Het is heel erg belangrijk dat Assen als regenbooggemeente deze boodschap ook uitdraagt en iedereen staat er wel bij stil. Goed dat dit serieus wordt genomen, dat het bespreekbaar wordt", aldus Nijmeijer.



De aanleg van het pad is vandaag begonnen. Het verkeer op de Weierstraat wordt daarom omgeleid via de parkeerring van de binnenstad. Als alles volgens plan verloopt is de zebra dinsdag klaar.