Van letter tot letter Bedenker van het project, Jetze Dam van Bibliotheken Drenthe

Goed lezen en schrijven blijkt voor veel Nederlanders nog niet zo gewoon te zijn. En ook niet zo makkelijk. Nog steeds hebben ruim 2,5 miljoen mensen met taal in Nederland. Bibliotheken Drenthe wil dat dit verandert. En daarom bieden ze in de verschillende taalhuizen in Drenthe een groot aanbod aan cursussen aan om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Van letter tot letter

Zanger René Karst gaat iedere week op pad om het probleem rondom laaggeletterdheid in kaart te brengen.



In deze aflevering

Het verhaal van Erica en Marchien. Een jaar geleden waren ze nog laaggeletterd, maar inmiddels lezen ze volop. Ze lazen voor deze aflevering het boek Arme Lui van schrijfster Ria van Adrichem. Het boek is een speciale bewerking voor laaggeletterden van het boek Het Pauperparadijs van Suzanna Jansen.



Ook in deze aflevering een gesprek met Jetze Dam van Bibliotheken Drenthe. Hij is de bedenker van Van Letter tot Letter en met hem blikken we terug.