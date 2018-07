Deel dit artikel:











Brand in keukenzaak Emmen niet aangestoken Brand in keukenzaak Emmen (Foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De brand in een bedrijfspand in Emmen met meerdere keukenzaken is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting.





De brand bij het bedrijf aan de Cornelis Houtmanstraat op een industrieterrein werd zaterdagavond rond half zeven ontdekt door iemand die rook uit een openstaande deur en roosters zag komen.



Lees ook: Grote brand bij keukenzaak Emmen onder controle

Volgens getuigen brak de brand uit in het deel van het bedrijfspand waar Keuken Design gevestigd is. De brand woedde eerst alleen beneden in het gebouw, maar sloeg door naar de bovenverdieping. De brandweer had het vuur binnen anderhalf uur onder controle. Dat meldt de politie na onderzoek door de forensische opsporingsdienst. Die sloot brandstichting uit.De brand bij het bedrijf aan de Cornelis Houtmanstraat op een industrieterrein werd zaterdagavond rond half zeven ontdekt door iemand die rook uit een openstaande deur en roosters zag komen.Volgens getuigen brak de brand uit in het deel van het bedrijfspand waar Keuken Design gevestigd is. De brand woedde eerst alleen beneden in het gebouw, maar sloeg door naar de bovenverdieping. De brandweer had het vuur binnen anderhalf uur onder controle.