Schoongemaakte zwanen weer uitgezet Zwanenredders uit Drenthe (Foto: RTV Rijnmond)

ROTTERDAM/ DALEN - De laatste met olie besmeurde zwanen zijn schoongemaakt en weer losgelaten in Numansdorp. Veertien zwakkere vogels hebbenn een plek gekregen in een vogelopvang in Rotterdam.





Medewerkers van Stichting Akka's Ganzenparadijs uit Dalen hielpen met het uit het water halen van de besmeurde vogels.



Het Havenbedrijf heeft inmiddels alle olie uit het water gehaald. Het schoonmaken van de kades en oevers duurt nog enkele maanden. Drie weken geleden botste in Rotterdam een tanker in de haven tegen de kade en liep ruim tweehonderd ton stookolie het water in. Circa vijfhonderd besmeurde zwanen konden herstellen in een tijdelijke opvanglocatie in Hoek van Holland.Medewerkers van Stichting Akka's Ganzenparadijs uit Dalen hielpen met het uit het water halen van de besmeurde vogels.Het Havenbedrijf heeft inmiddels alle olie uit het water gehaald. Het schoonmaken van de kades en oevers duurt nog enkele maanden.