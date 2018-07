Deel dit artikel:











Uitje ouderen afgelast wegens hitte Het sjoelen gaat wel door (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe))

BEILEN - Doe het rustig aan, is een van de adviezen in het nationale hitteplan. Dat betekent dat de activiteiten ook voor ouderen in verzorgingstehuizen op een laag pitje staan.

Zo was er vanochtend geen gym uur bij woonzorgcentrum Spectrum in Beilen. Maar de maandelijkse sjoelcompetitie ging wel gewoon door. Dat was goed te doen vanwege de klimaatbeheersing in het gebouw.



"Met sjoelen hoef je eigenlijk alleen maar goed te mikken", zegt bewoonster Tinie van den Bos. Ze komt deze dagen ook nog wel buiten, maar dan wel in de schaduw.



Het uitje van morgen gaat vanwege de hitte niet door. "We vonden het toch niet verantwoord om met een groep kwetsbare mensen in een bus van Beilen naar een tuincentrum in Hoogeveen te gaan en daar dan een uur rond te lopen. Dat komt in het najaar wel weer," zegt activiteitenbegeleidster Aaltje Baumans.



De verzorgers adviseren de bewoners 's middags ook een siesta te houden.