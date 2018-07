Start Fiets4Daagse wordt niet vervroegd

ASSEN - De start voor de Drentse Fiets4Daagse wordt niet vervroegd. De organisatie ziet daar geen aanleiding toe.

"Het is prima weer, droog en zonnig", zegt voorzitter Jan Broertjes. "Men kan 's morgens om half negen starten en als je dan veertig kilometer fietst ben je voor het warmste deel van de dag weer thuis.""Bovendien houden we ons aan de richtlijnen van het hitteplan. We zorgen ervoor dat er voldoende water is bij de verschillende startlocaties", aldus Broertjes.De Fiets4daagse is in het verleden wel eerder gestart vanwege de hitte, maar dat gaf organisatorisch behoorlijk wat problemen. "En wat we toen ook zagen is dat mensen niet eerder gaan starten", vertelt Broertjes. "De meeste mensen hebben een eigen ritme en gaan fietsen wanneer het hun uitkomt. En de meeste deelnemers fietsen met een e-bike, dus ik denk denk dat het prima te doen is."