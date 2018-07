Waarom zit de Vrijbuiter in financiële problemen?

Deel dit artikel:











RODEN - Voorlopig nog geen grote kortingacties bij de Vrijbuiter, maar dat de kampeerhal in Roden grote financiële problemen heeft, staat vast.

Geschreven door Marjolein Knol

Vrijdag werd bekend dat de kampeerhal van Wilderness BV uitstel van betaling heeft aangevraagd. Dat is vaak een voorbode van een faillissement. Bij de Vrijbuiter is alles op het gebied van buitenleven te vinden, zoals tenten, caravans en schoenen.



Winkelkarren vol

Deze maandag zijn er desalniettemin genoeg kampeerliefhebbers te vinden in de winkel. Met winkelkarren vol komen ze weer naar buiten. "We wilden eigenlijk alleen een tafeltje kopen voor bij ons op de camping", zegt een Amsterdams stel. "Maar ja. Nu kochten we ook waterpistolen, twee krukjes, twee schalen... Oh en deze hoed!"



Veel bezoekers reageren verbaasd op het nieuws. "Nee, dat wist ik niet. Dat is niet zo mooi!" Zegt een vrouw. Een Rodenaar zegt het ook jammer te vinden. "Het is een fijne winkel om als voorziening te hebben voor een dorp als Roden."



'Tentkamperen krimpt'

De kampeerhal is een begrip in Drenthe, Groningen en zelfs Friesland. Toch trekt de kampeerhal te weinig bezoekers. Er zouden steeds minder mensen gaan kamperen, noemt directeur Ivo Richaers als reden. "Het tentkamperen krimpt, terwijl het caravankamperen groeit." Iets dat veel bezoekers verbaast. "Onze camping staat helemaal vol hoor!", zegt een van de bezoekers.



Volgens het trendrapport over toerisme van CBS uit 2017 daalt het aantal tentkampeerders inderdaad wel degelijk. Waar in 2002 nog 1.830.000 mensen op vakantie gingen met hun tent, daalde dit aantal met veertig procent in 2016.



Verplichtingen

Dit is niet de enige reden, zegt de directeur. "Er zijn een hele hoop omstandigheden, ook intern, die maken dat we nu niet door kunnen gaan. Vooral een aantal langjarige verplichtingen drukt zwaar op de onderneming."



Richaers doet er naar eigen zeggen alles aan om de tent open te houden. "Het kan een extra investeerder zijn. Het kan ook een investeerder zijn in plaats van de huidige, we onderzoeken alle mogelijkheden. Wij gaan tot het gaatje."