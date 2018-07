Deel dit artikel:











Deze week in de Drentse natuur: wandelen in de avond en op zoek naar vleermuizen Lekker wandelen over het Dwingelderveld (foto: Fred van Os)

Alle scholen hebben nu vakantie, het wordt mooi weer dus het is tijd om lekker de natuur in te gaan. Maar wat is er allemaal te doen in de Drentse natuur? Wij zetten een aantal activiteiten op een rij.





Op zoek naar vleermuizen

Zodra de schemer begint zie je de vleermuizen langs de bomen van het Dwingelderveld vliegen. Een gids van Natuurmonumenten neemt je maandagavond mee op zoek naar de dieren. En je kunt ze niet alleen zien, met behulp van een batdetector zal de gids je ze ook laten horen. De excursie begint om 21.00 uur met een lezing. Daarna ga je samen met de gids het veld in. Meer informatie vind je



Avondwandeling

Een fijne avondwandeling onder leiding van een gids. Dat kan woensdagavond bij Staatsbosbeheer. Samen met een gids verken je de bossen van Gieten en Borger. De wandeling gaat langs heidevelden en vennetjes en wie weet hoor je de nachtdieren wel. Meer informatie vind je



Met de huifkar op pad

De hele week kun je met Natuurmonumenten in een huifkar het Dwingelderveld op. Tijdens de tocht wordt er op verschillende plekken gestopt om een kleine wandeling te maken. Meer informatie vind je



