Gitaarlegende Akkerman vraagt Drent om hulp bij oeuvrebox Wouter Bessels met 'The Complete Jan Akkerman' (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

ASSEN - De Drentse journalist en auteur Wouter Bessels heeft gitarist Jan Akkerman geholpen met het samenstellen van zijn oeuvrebox.

"Het is een droom die uitkomt. Ik had altijd al de stille hoop om dit te mogen doen, want ik ken Akkerman al heel lang en heb ik al die jaren een archief over hem opgebouwd", vertelt Bessels.



Beste gitarist van de wereld

Gitaarlegende Jan Akkerman is al meer dan vijftig jaar een van Nederlands meest gerespecteerde gitaristen. Hij speelde bij onder andere bands als Brainbox en Focus en werd in 1973 door het Engelse muziektijdschrift Melody Maker uitgeroepen tot 's werelds beste gitarist.



"Ik volg zijn muziek al meer dan dertig jaar, heb heel veel van zijn concerten bezocht en zodoende een archief opgebouwd. Dat weet hij al jaren. We wisselen ook weleens materiaal uit", legt Bessels uit. Hij woonde tijdens zijn jeugd vroeger dichtbij Akkerman, in Noord-Holland. "Na een concert zocht ik hem op en vertelde ik enthousiast dat ik het te gek vond. Dat vond hij leuk en sindsdien hebben we contact met elkaar."



Oud radio-dj en platenbaas Willem van Kooten vroeg Bessels in januari om mee te helpen met het samenstellen van de box. "Toen ben ik gaan researchen. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat er een verzameling in fysieke vorm van zijn werk wordt gemaakt."



Onuitgebracht materiaal

De journalist koos samen met de gitarist de muziek, schreef het bijbehorende boekje van 66 pagina's met informatie over de muziek en stelde een cd samen met 78 minuten aan niet eerder uitgebracht materiaal. Het laatste is door Bessels samengesteld uit eigen tapes van Akkerman met daarop studiowerk of live-concerten. "Dat was voor mij heel interessant natuurlijk, om ook de andere kant van zijn materiaal te horen. Muziek dat nog nooit was uitgebracht en nu dus voor een deel wel."



De oeuvrebox, die vrijdag 20 juli uitkwam, draagt de naam 'The Complete Jan Akkerman' en bevat 26 studio- en live-albums en een boekwerk. Meer informatie is te vinden op de website van Jan Akkerman.