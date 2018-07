Dylan Groenewegen en Niki Terpstra rijden Gouden Pijl Emmen

WIELRENNEN - Dylan Groenewegen en Niki Terpstra rijden zondag 5 augustus de Gouden Pijl van Emmen.

Sprintkanon Groenewegen won dit jaar de zevende en achtste etappe van de Tour de France. In de kasseienrit naar Roubaix kwam hij ten val en kneusde zijn knie. Groenewegen moest daardoor opgeven tijdens de etappe naar Alpe 'dHuez, maar lijkt dus op tijd hersteld te zijn voor het wielercriterium door de straten van Emmen.Niki Terpstra schreef dit jaar de klassieker De Ronde van Vlaanderen op zijn naam. In 2014 won hij Parijs-Roubaix. Hij is de derde Nederlandse wielrenner die dit presteert. Jan Raas en Hennie Kuiper gingen hem voor.De Gouden Pijl wordt dit jaar voor het eerst op de eerste zondag na de Tour de France verreden, op 5 augustus . De vorige edities vond altijd plaats op de derde dinsdag in augustus.