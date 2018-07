Deel dit artikel:











Tientallen schadegevallen gemeld bij landbouwverzekeraar Tientallen schademeldingen door droogte (oto:Fred van Os/RTV Drenthe)

SMILDE - Bij landbouwverzekeraar Vereinigte Hagel uit Smilde zijn tientallen schademeldingen binnengekomen wegens de droogte. Boeren doen zo'n melding als ze schade hebben, maar nog niet weten hoeveel.

De meldingen komen uit de Achterhoek, de Hoge Veluwe, Zeeland en Limburg. De verzekering keert uit vanaf een neerslagtekort van 250 mm. Landelijk is dat getal bereikt, maar in Drenthe nog net niet.



De meeste meldingen wegens droogte komen uit de akkerbouw. Vooral telers van aardappelen, uien of bieten verwachten schade door het tekort aan regen.