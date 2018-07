Deelnemers op het zadel voor 53ste editie Fiets4Daagse

ASSEN - Drenthe zet zichzelf de komende dagen stevig op de kaart, de fietskaart welteverstaan. Vandaag begint de 53ste editie van de Fiets4Daagse. Op acht startplaatsen, waaronder Assen, Emmen, Diever, Meppel en Westerbork, kunnen deelnemers opstappen. De afstanden variëren van 25 tot 100 kilometer.

Het evenement, waaraan elk jaar vele duizenden mensen meedoen, kleurt dit jaar rood naar de rode vlag van de provincie. "Die vlaggen mogen door iedereen langs de route worden uitgehangen'', aldus de organisatie. "Op meerdere routes kun je een boerderij bezichtigen, een rondleiding krijgen bij een lokale bakker of bijvoorbeeld een balletje slaan op de golfbaan.''Ook RTV Drenthe-verslaggever Frits Emmelkamp fietst vandaag een stuk mee, vanaf de startplaats in Assen, waar deelnemers om 08.30 uur op de trappers stappen. Hij kwam daar onder meer Jan Broertjes tegen, voorzitter van de Fiets4Daagse van Assen. "Dit jaar ziet de startplaats er anders uit. We staan nu op het nieuwe parkeerterrein, waar eerder de oude ijsbaan stond. We hebben nu een van de mooiste startplekken van de Fiets4Daagse", zegt Broertjes blij.Net als in onder meer Diever en Meppel zijn er ook in Assen meer inschrijvingen dan voorgaande jaren. "We zitten nu tien procent boven het aantal van vorig jaar op dit tijdstip. Als dit zo doorgaat dan komen we uit op een forse stijging van het aantal deelnemers", zegt Broertjes. "Dat komt vooral door de uitgebreidere marketing en reclame. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Marketing Drenthe. Zodoende krijgen we meer bekendheid."In 2015, bij de vijftigste editie, fietste koning Willem-Alexander een stukje mee. Zijn vader, prins Claus, deed dat in 1990 bij het 25-jarig bestaan en koningin Juliana fietste in 1975 mee bij de tiende editie.