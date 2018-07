Verdachte dodelijk ongeluk Kasper Wulff voor de rechter

De ravage na het ongeval in december 2016 (foto: Persbureau Meter)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 52-jarige man uit Elim moet zich vanmorgen voor de rechter in Assen verantwoorden vanwege een dodelijke aanrijding op rijksweg A37 bij Hoogeveen. De man had volgens de politie twee keer meer gedronken dan toegestaan.

De 43-jarige Kasper Wulff uit Hoogeveen kwam bij het ongeluk op 27 december 2016 om het leven. Hij hielp zijn 82-jarige vader, die met zijn auto over de kop was geslagen nadat de aanhanger achter het voertuig was geschaard.De politie zette een rijbaan van de snelweg af, maar de 52-jarige verdachte uit Elim zag de politieauto te laat en knalde er bovenop. Vervolgens botste zijn wagen tegen de auto van de vader van Wulff, waardoor Kasper geraakt wordt. Hij heeft geen schijn van kans en overlijdt op de plaats van het ongelukUit een bloedonderzoek blijkt dat de man uit Elim te veel heeft gedronken. Het Openbaar Ministerie legt hem het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop ten laste.