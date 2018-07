Stelling: Ik blijf barbecueën ondanks de droogte

ASSEN - Het is droog, kurkdroog en daarmee neemt de kans op natuurbranden toe.

Vuur stoken in openbare ruimtes mag niet, maar de gemeente Westerveld ging gisteren nog een stap verder met een stookverbod voor alle open ruimtes. Dat betekent dat mensen ook niet meer mogen barbecueën.Burgemeester Rikus Jager van Westerveld liet gisteren op Radio Drenthe weten met het stookverbod vooral een beroep te doen op het gezonde verstand van mensen. Bekeuringen worden niet gelijk uitgedeeld als mensen barbecueën, maar als ze dit toch doen hoopt Jager dat mensen voor de elektrische variant gaan.Wat denk jij hiervan? Is zo'n stookverbod zwaar overdreven of heeft de gemeente Westerveld groot gelijk?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over het vliegen zonder kinderen. Veel reizigers willen meer betalen voor een krijs-vrije vliegreis. Van de 2.812 stemmers op de stelling ' Ik wil meer betalen om zonder kinderen te vliegen ', was 46,8 procent voor en 53,2 tegen.