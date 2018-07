Deel dit artikel:











Verdachte dodelijke aanrijding Kasper Wulff: Ik kan mij niets herinneren De bestuurder die betrokken was bij het dodelijke ongeluk kan zich niets herinneren (tekening: A. Zuurveen)

ASSEN/HOOGEVEEN - De 52-jarige man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Kasper Wulff uit Hoogeveen kan zich niets meer van het ongeluk herinneren. De verdachte was tijdens het ongeluk onder invloed van alcohol.

Op 27 december 2016 botste hij met zijn auto op een politieauto die de weg afzette voor een eerder ongeluk. Volgens getuigen reed de man met zeer hoge snelheid over de A37 bij Hoogeveen.



Op slag dood

Na de aanrijding met de politieauto botste de auto van de Elimmer tegen de wagen van de vader van Kasper Wulff, die een ongeluk had gehad met zijn aanhanger. Op de vluchtstrook stonden Wulff en zijn dochter de schade op te nemen. De wagen van de verdachte raakte Wulff, die de berm in geslingerd wordt. Hij is op slag dood, zijn dochter blijft ongedeerd.



Halve liter bier

Het is onduidelijk waarom de man zich niet meer kan herinneren van het ongeluk. Artsen hebben daar geen uitleg over gegeven. “Ik denk dat het door de shock komt”, aldus de verdachte. “Maar dat is uw eigen interpretatie”, voegde de rechter daar vanmorgen aan toe.



De man was op weg naar Hoogeveen om zijn vrouw en dochter op te halen. Hij verklaarde dat hij bijna een halve liter zwaar bier had gedronken tijdens het eten koken. “Toen ik het biertje inschonk heb er helemaal niet meer aan gedacht dat ik nog weg moest.”



'Ik zie een misdadiger'

De verdachte zegt dat hij spijt heeft van wat er gebeurd is. "Als ik in de spiegel kijk zie ik een misdadiger", zou de man volgens de rechter verklaard hebben.