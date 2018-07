Deel dit artikel:











OM eist jaar cel tegen man die Kasper Wulff doodreed

HOOGEVEEN - Het Openbaar Ministerie eist twaalf maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk tegen de 52-jarige man uit Elim die wordt verdacht van een dodelijke aanrijding waarbij Kasper Wulff uit Hoogeveen om het leven kwam. De verdachte was tijdens het ongeval onder invloed van alcohol.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De officier van justitie stelt dat de man uit Elim zeer onvoorzichtig is geweest, omdat hij met alcohol op toch in de auto stapte en te hard reed: “Verdachte was daardoor niet meer in staat om naar behoren te kunnen inspelen op de situatie.” Het gedrag is volgens het Openbaar Ministerie niet roekeloos te noemen. Als het aan de officier van justitie ligt krijgt de man ook een rijontzegging van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.



Meteen rijontzegging

De man kreeg direct na het ongeval al een rijontzegging van vijf maanden en hij moest de educatieve maatregel alcohol en verkeer volgen.



Geralda Wulff-Booij, de vrouw van Kasper, legde vanmorgen een emotionele slachtofferverklaring af: “U heeft ervoor gezorgd dat wij verder moeten zonder echtgenoot, vader en zoon.“ De vrouw vertelde verder hoe voor haar de fatale avond verliep, waarop Kasper werd doodgereden op de A37. Hij ging zijn vader helpen die even daarvoor een ongeluk had gekregen.



Onbeantwoord appje

Kasper ging met zijn dochter op pad om opa te helpen. “Ik bleef thuis omdat er een klant zou komen”, vertelt Geralda vandaag in de rechtszaal. “We hoorden heel veel sirenes en ik dacht dit kan niet goed zijn.” Als de vrouw van Kasper op de laptop naar informatie zoekt over het ongeluk, leest ze dat er een persoon om het leven is gekomen. Ze stuurt haar man een berichtje, maar dat wordt nooit beantwoord.



Jessica Wulff, de zus van Kasper, stelt dat de verdachte ‘willens en wetens’ in een moordwapen is gestapt. Hij stapte na het drinken van bijna een halve liter sterk bier in de auto om zijn vrouw en dochter op te halen.



Vrijspraak

Advocaat Tineke Pieters, die de man uit Elim bijstaat, vindt dat haar cliënt vrijuit moet gaan. Op de plaats van het ongeval gold geen snelheidsbeperking tijdens de bergingswerkzaamheden en ook de rechterrijstrook was niet afgesloten.



De bestuurder van een Volvo die invoegde bij Hoogeveen-Oost zou zonder in zijn spiegels te kijken direct zijn opgeschoven naar de linker rijbaan waar de verdachte op dat moment reed. "De Volvo heeft een fout gemaakt en die fout kon cliënt niet meer opvangen", aldus Pieters.



De advocate zei verder dat de verdachte ondanks dat hij gedronken had nog prima in staat was om auto te rijden, de officier van justitie benadrukte dat ze het daar niet mee eens is: "Er is niet voor niets een wettelijke norm."



De rechtbank in Assen doet over twee weken uitspraak, die is op 7 augustus.