Zorgen over nieuwe supermarkt Rolde nog niet helemaal weggenomen

ROLDE / GIETEN - Hoe gaat het dorpshart van Rolde er uitzien? Voor veel omwonenden van voormalig Hotel Erkelens is dat nog altijd een zorg. Ze willen alles weten over de nieuwbouw van de PLUS supermarkt.

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/132763/Omwonenden-Hotel-Erkelens-in-Rolde-positief-over-schetsen-nieuwe-supermarkt

Vanochtend bezochten vijftien bewoners de vergadering van de welstandscommissie op het gemeentehuis in Gieten. Normaal gesproken zit daar vrijwel geen publiek.De huidige supermarkt gaat uitbreiden op de plek van het karakteristieke Hotel Erkelens. Tijdens de vergadering van de welstandcommissie gaf architect Silvester Adema een korte presentatie bij zijn ontwerp voor de nieuwe supermarkt. De welstandcommissie had een paar op- en aanmerkingen, maar was verder zeer positief over het ontwerp.Aanmerkingen waren er over de rode kleur dakpannen en het gebruik van kunstriet. Verder werd er nog een kritische opmerking gemaakt over de reclame die op het pand zal komen. "De welstandcommissie is eenstemmig. Het is een mooi ontwerp dat past in de omgeving. En rustig in het zicht", aldus de voorzitter van de welstandscommissie.Eind maart was er al een informatieavond voor omwonenden waar de eerste schetsen voor de nieuwe supermarkt werden gepresenteerd. Daar werden ook de grootste angsten weggenomen. De eerste indruk van de buurtbewoners over het ontwerp was positief.Toch waren er nog een aantal bezorgde buurtbewoners bij de vergadering van de welstandcommissie aanwezig. Ze maken zich vooral zorgen over de nieuwe verkeerssituatie, want ook de parkeerterreinen veranderen. "Het plan heeft de gemoederen in Rolde nogal bezig gehouden. En wij willen als dorpsbelangen op tijd daarbij zijn om te proberen, waar wij kunnen, om een zo goed mogelijk plan te krijgen met weinig weerstand", aldus voorzitter Ben Ernens van Dorpsbelangen Rolde.Dorpsbelangen maakt zich nog wel druk over de verpaupering van Hotel Erkelens. Het pand staat nu leeg en gaat snel achteruit. "Wij willen liever vandaag dan morgen slopen. We hopen echt dat daar schot in komt. We moeten voorkomen dat het een bouwval wordt en dat jongeren ruiten gaan ingooien en zo", zegt Ernens.