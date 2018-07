Deel dit artikel:











Bert Haandrikman verkast naar Radio 5 Bert Haandrikman (rechts) vervolgt zijn radioloopbaan bij Radio 5 (foto: RTV Drenthe)

BORGER - Radiopresentator Bert Haandrikman uit Borger verkast van NPO Radio 2 naar NPO Radio 5.

Vanaf 3 september is hij dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur te horen bij Omroep MAX. Haandrikman heeft 'ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur'.



Voor zijn programma 'Helemaal Haandrikman' werd in 2015 en 2016 genomineerd voor de Gouden RadioRing, de prijs voor het beste radioprogramma.