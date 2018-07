Gegijzelde treinkaping De Punt: 'Onterecht dat mariniers zich op hun pik getrapt voelen'

GRONINGEN - George Flapper begrijpt niet dat mariniers een klacht wegens smaad en laster willen indienen tegen advocaat Liesbeth Zegveld. Zegveld heeft een zaak tegen de Nederlandse Staat aangespannen uit naam van nabestaanden van omgekomen treinkapers. Flapper was in 1977 één van de gegijzelde treinpassagiers bij de Molukse treinkaping.

Flapper: "Wat hebben de mariniers voor ogen? Ze staan niet voor de strafrechter. De mariniers zijn alleen maar gehoord om te weten te komen of de staat onterecht geweld heeft gebruikt. Ik begrijp niet dat ze zich in een beklaagdenbankje voelen staan. Het had al veel eerder moeten worden onderzocht hoe de mariniers gehandeld hebben. Dat is veertig jaar gewoon niet gedaan."Het proces is volgens Flapper de enige mogelijkheid om het handelen van de overheid te kunnen beoordelen. "Er is een civiel proces aangespannen, omdat er in Nederland niet een Constitutioneel Hof is", zegt Flapper. "Je kunt als burger de staat niet aanklagen zoals in de meeste Europese landen. Als je wel wat wilt doen, dan kan dat via het civiele recht en kun je dus in feite een schadevergoeding vragen."Flapper is de rechtbank dankbaar voor het proces dat nu plaatsvindt: "Het is goed dat de rechtbank in Den Haag uitzoekt wat er nu precies gebeurd is. Daarvoor heeft de rechtbank beslist dat er mariniers verhoord worden. Als ze zich op hun pik getrapt voelen, moeten ze de rechtbank aanklagen.""Als de overheid liegt en bedriegt en gegevens achterhoudt, zoals in een tussenvonnis al is aangegeven, dan wordt de rechtstaat beschadigd.""Ik weet niet waardoor het gebeurd is, maar dat de kapers doelbewust zijn gedood dat is volgens mij al gebleken tijdens de rechtsgang die er nu is.""De mariniers verhoren is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Het gaat erom of er een bepaalde structuur was of een drang om die kapers niet in leven te houden. De vraag is of dat vanuit de regering, het crisiscentrum of de militairen is gekomen."Toenmailig minister van justitie Dries Van Agt zou volgens Flapper onder ede gehoord moeten worden. Hij gelooft niet dat de opdracht om de kaper te doden door de regering is gegeven. "Als die opdracht er is geweest zou die opdracht vanuit hogere militaire kringen kunnen zijn gekomen. Dat kan overste Henk van den Breemen zijn geweest. De hogere rangen zouden ook moeten worden gehoord."Flapper maakt zich ook sterk meer duidelijkheid te krijgen over de bij de bevrijding omgekomen gijzelaar Ansje Monsjou. "Ik kan me heel goed voorstellen dat Ansje Monsjou uiteindelijk is omgekomen door een kogel van een marinier. En dat wordt waarschijnlijk angstvallig achter gehouden. Dat moet worden uitgezocht. Het zou toch te gek voor woorden zijn dat uiteindelijk een Nederlands meisje werd aangezien voor een Molukse kaper en werd gedood."Woensdag maakt de rechtbank in Den Haag bekend hoe de zaak verder gaat. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er geen nieuwe verhoren volgen. De rechtszaak begon nadat oud-minister Ivo Opstelten eind 2015 een archiefonderzoek openbaarde waaruit de regering concludeerde dat de staat niets viel te verwijten bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt.