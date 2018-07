Deel dit artikel:











De slaap vatten bij deze hitte valt niet mee, de GGD Drenthe geeft tips Lastig de slaap te vatten (Foto RTV Drenthe)

ASSEN - Het is hoogzomer en het wordt warmer en warmer. Ook in de nachten loopt de temperatuur op en dat maakt het slapen er niet eenvoudiger op.

De GGD Drenthe heeft een paar tips voor een beter nachtrust bij 18 tot 20 graden.



Houd de hitte buiten

Woordvoerder Inez Greven van de GGD Drenthe stelt dat het vooral belangrijk is de hitte buiten de slaapkamer te houden. Daarvoor moeten mensen een goede zonwering te gebruiken. Tegelijk is het belangrijk de koelte binnen te brengen. "Dan moet je op de goede tijden de ramen open zetten", zegt Greven, "dus 's avonds vanaf ongeveer een uur of acht." Greven stelt dat ook 's ochtends luchten een optie is, maar dan wel aan de kant van het huis waar de zon zich nog niet laat zien.



Douchen en luchtig kleden

Een andere tip is koud douchen kort voor het naar bed gaan.Daar val je volgens de GGD-woordvoerder veel sneller van in slaap. Ook moeten de mensen zorgen voor luchtige nachtkledij en dunne lakens.



Ines Greven geeft voorts nog aan dat oudere mensen vaak meer problemen hebben met het slapen bij hoge temperaturen dan jonge mensen. "Dat komt onder meer doordat ouderen vaak minder snel dorst hebben en daardoor te weinig water drinken. Ook zweten ze meestal minder."



