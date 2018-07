RIVM waarschuwt voor smogvorming door hitte

ASSEN - Vanaf vandaag tot en met vrijdag is er kans op smog door ozon. Onder meer in Drenthe zal de luchtkwaliteit vandaag slecht zijn.

Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen beter binnen blijven en zware lichamelijke inspanning beperken. Dat adviseert het RIVM De smog kan leiden tot een toename van luchtwegenklachten, zoals hoesten en kortademigheid, astmaklachten en afname van de longfunctie. Irritatie aan de ogen neus en keel kan ook voorkomen. Vaak zijn mensen met een luchtaandoening, kinderen en ouderen gevoelig voor smog.Smog door ozon komt voor in het voorjaar en in de zomer, als er weinig wind staat. Het ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling. Stoffen zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden door het zonlicht omgezet in ozon, ook wel bekend als zomersmog.