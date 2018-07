Cel en tbs voor ernstig geweld in Asser kliniek

ASSEN – Voor geweld tegen een medewerker van een GGZ-kliniek in Assen is een 22-jarige Assenaar veroordeeld tot negen maanden celstraf en tbs met dwangverpleging.

De 22-jarige man zat in de kliniek vanwege de behandeling voor schizofrenie. Hij kreeg in oktober vorig jaar straf, omdat hij zonder overleg naar Rotterdam was vertrokken. De Assenaar werd boos en viel plotseling een psychiatrisch verpleegkundige aan.Hij duwde en sloeg de man. Toen die op de grond viel, schopte de Assenaar hem meerdere keren tegen het hoofd. Een andere cliënt sprong ertussen om de medewerker te bevrijden. Het Openbaar Ministerie achtte poging tot doodslag bewezen en eiste anderhalf jaar cel.De rechtbank vindt poging tot zware mishandeling te bewijzen, niet de poging tot doodslag. Ook vindt ze niet bewezen dat de Assenaar de medewerker van een trap wilde schoppen, waar het OM wel vanuit ging. Daarom valt de straf lager uit.De rechtbank veroordeelt hem wel tot tbs met dwangverpleging, omdat de man niet heeft willen meewerken aan psychiatrische onderzoeken en het gevaar voor herhaling groot is. De maatschappij moet tegen hem worden beschermd en hij moet intensief worden behandeld, oordeelt de rechtbank.De schizofrene Assenaar moet het slachtoffer 900 euro schadevergoeding betalen. De man liep hoofdwonden op en heeft psychische klachten overgehouden aan het geweld.