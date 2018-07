Deel dit artikel:











Brand zorgt voor schade aan basisschool in Hoogeveen Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle (Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - In de toekomstige locatie van basisschool De Fontein aan de Mimosastraat in Hoogeveen is vanmiddag brand uitgebroken. Het vuur zou zijn ontstaan door werkzaamheden.

De brandweer was snel aanwezig en kon het vuur blussen. Daardoor bleef de schade beperkt.



Tot voor kort werd het pand gebruikt door RENN4-school De Windroos. Op dit moment wordt het gebouw klaar gemaakt voor basisschool De Fontein, die op 1 augustus het pand betrekt.