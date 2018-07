Vrachtwagenchauffeur vrijgesproken van dodelijk ongeluk in Wilhelminaoord

ASSEN/WILHELMINAOORD - Een 33-jarige vrachtwagenchauffeur uit Frieschepalen gaat vrijuit na een dodelijke aanrijding in Wilhelminaoord. Daarbij kwam een 81-jarige vrouw om het leven. De rechtbank in Assen vindt dat hem strafrechtelijk gezien niks te verwijten valt.

De chauffeur reed de vrouw op 16 februari 2016 aan op het Dirk de Ruiterpad aan de rand van het dorp. Hij reed achteruit richting een kwekerij waar hij spullen moest laden. De bejaarde vrouw kwam onder de vrachtwagen terecht en overleed ter plekke.Volgens de rechtbank staat niet vast dat de Fries het slachtoffer had kunnen zien, omdat zij waarschijnlijk in zijn dode hoek liep. De chauffeur heeft wel voorzichtig gereden. Hij reed stapvoets achteruit en keek goed om zich heen. Het slachtoffer, dat haar hond uitliet, had genoeg tijd om weg te kunnen komen, oordeelde de rechtbank. Zij was even eerder door een buurtbewoonster gewaarschuwd dat er een vrachtwagen aankwam.