Drents Dierentehuis zit propvol: 'We proberen de hokken koel te houden'

BEILEN - Het Provinciaal Drents Dierentehuis in Beilen zit momenteel helemaal vol met honden en katten. Door de hitte hebben zij een wat andere behandeling nodig dan anders.

Een bloedhete Fiets4Daagse, het hitteplan is van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover.

De opvang in Beilen zit traditioneel aan het begin van de vakantie vol. Het tehuis krijgt momenteel dertig tot veertig dieren per week binnen. "Nog steeds komt het voor dat honden aan bomen worden gebonden", zegt Alwin Tol van het dierentehuis. "Ook worden regelmatig nestjes met kittens gevonden."De medewerkers van het asiel proberen de hokken zo goed mogelijk koel te houden. "Bij de honden hebben we ventilatoren neergezet. Bij katten kan dat niet, die zijn daarvoor te gevoelig", zegt Alwin Tol. Hij stelt dat honden ook wel wat meer verkoeling nodig hebben. "Katten zijn slimmer, die liggen languit, honden maken zich veel sneller druk."Het asiel raadt verder mensen aan hun huisdieren thuis veel water te geven. En je moet volgens Tol niet gaan fietsen met je hond, omdat de dieren slecht hun warmte kwijt kunnen. Bovendien moet je er volgens hem goed om denken waar dieren uit worden gelaten. "Straten zijn soms heet, honden dragen geen schoenen", legt Tol uit. Hij zegt dat bijvoorbeeld een koele mat ook heel goed is voor het huisdier, als ze al begrijpen dat ze daar op liggen moeten.