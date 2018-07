Grote brand op akker bij Loon, omwonenden sproeien rieten daken nat

LOON - Op een korenakker aan de Balloërweg bij Loon is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt om het vuur te blussen.

Een bloedhete Fiets4Daagse, het hitteplan is van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover.

De brand is ontstaan op een veld waar strobalen worden geperst. Volgens verslaggever Jeroen Kelderman is de brandweer met zo'n zeven wagens uitgerukt."Op verschillende plekken zie je boven de akker rook omhoog komen", vertelt Kelderman. "Het gaat om een vrij groot gebied." Het is niet helemaal duidelijk of het een brand is of dat er meerdere brandhaarden zijn.In de omgeving zijn omwonenden begonnen met het nat sproeien van hun rieten daken. Zij zijn bang dat eventuele vonken voor brand in hun woningen kan zorgen.De Veiligheidsdienst Drenthe roept mensen op om niet naar de brand te komen.