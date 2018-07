Deel dit artikel:











Fiets4Daagse trekt ondanks hitte meer deelnemers De Drents Fiets4Daagse (Foto ANP)

ASSEN - Duizenden fietsers nemen dit jaar deel aan de Drentse Fiets4Daagse.

"Het zijn er meer dan vorig jaar", zegt voorzitter Jan Broertjes. Een eerste telling leverde het aantal van 8565 op, maar dat is nog lang niet het totaal, omdat de deelnemers die minder dan vier dagen fietsen daar niet bij zitten.



Volgens Broertjes hebben veel deelnemers zich nog op het laatste moment gemeld. Ook dinsdagmorgen schreven zich nog fietsers in. De voorzitter toonde zich duidelijk een tevreden man. "Ik had verwacht dat de hitte de deelnemers niet tegen zou houden en dat is ook gebeurd", aldus Broertjes.



Aan het einde van de Fiets4Daagse wordt bekend hoeveel fietsers exact hebben deelgenomen.