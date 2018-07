Emmen koelt de bruggen: 'Gelukkig hebben we hier geen beroepsvaart'

EMMEN - De trekker met giertank rijdt af en aan. Emmen is druk bezig om de vijf draaibruggen op de bekende Veenvaart-route te koelen.

Een bloedhete Fiets4Daagse, het hitteplan is van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover.

Het metaal van de bruggen zet uit, waardoor de brug niet meer open kan. "Hij gaat dan klemmen", legt coördinator Willem van der Ploeg uit. "Gelukkig hebben we geen beroepsvaart, anders hadden we een groot probleem gehad. De pleziervaart wil wel even wachten tot het probleem is opgelost."Nadat de giertank leeg is, gaan de bruggen weer open. "Het is nu wel extreem heet. Normaal gesproken komt dit één of twee keer per jaar voor, maar we doen het nu elke dag", zegt Van der Ploeg. "Dat is ook preventief. De man op de trekker rijdt vanaf twaalf uur 's middags langs de bruggen om ze te koelen. En dat gaat goed."