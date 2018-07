Deel dit artikel:











Hennep kweken in Buinen op oude dag: justitie eist werkstraf In een schuur van de man werden na een anonieme tip ruim 700 hennepplanten gevonden (archieffoto Persbureau Meter)

ASSEN/BUINEN - Tegen een 68-jarige man uit Buinen eist het Openbaar Ministerie 120 uur werkstraf voor het runnen van een hennepkwekerij. Ook wil de officier van justitie dat de man 50.000 euro aan criminele winst terugbetaalt. Dat bedrag heeft de man volgens haar verdiend met de hennepteelt.

Nadat de politie in december vorig jaar een anoniem briefje kreeg met daarop het adres van de man en het woord ‘hennepkwekerij’, werd een onderzoek gestart. Agenten gingen bij hem op bezoek en ontdekten een hennepkwekerij met 710 planten in de schuur.



‘4.000 euro verdiend’

De man zei in de rechtszaal dat hij geen 50.000 maar 4.000 euro had verdiend met de eerste en enige oogst. De rest was naar degene gegaan die de kwekerij begin vorig jaar bij hem in de schuur had aangelegd. Wie dat was, wilde de man niet zeggen. “Ik kweek ook koikarpers en er komen vaak klanten langs. Er is me al zo vaak gevraagd hennep te gaan kweken”, aldus de 68-jarige man.



Met de 4.000 kocht de man naar eigen zeggen de planten voor de tweede kweekronde. Die stonden net vier weken toen de politie binnenviel.



‘Spijt’

De rechtbank verbaasde zich erover dat hij op zijn oude dag opeens op het criminele pad was beland. Hij had geen schulden of andere problemen. “Ach, ik had een AOW’tje en 80 euro pensioen per maand. Ik had het niet breed”, verklaarde de nagenoeg kale verdachte. “Maar nu heb ik spijt als de weinige haren die ik op mijn hoofd heb.”



Nadat de kwekerij was opgerold, sloot de gemeente Borger-Odoorn zijn woning drie maanden. “Het heeft me allemaal veel meer gekost dan het heeft opgeleverd”, verzuchtte de Buiner.



Uitspraak: 7 augustus.