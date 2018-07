Deel dit artikel:











Code oranje in Drenthe: KNMI waarschuwt voor kans op schade door hoge temperaturen Vanwege de hitte heeft het KNMI code Oranje afgegeven (foto: RTV Drenthe / Ineke Kemper)

Een bloedhete Fiets4Daagse, het hitteplan is van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover. Code oranje kan om allerlei extreme weertypes worden afgekondigd. Wanneer het gaat om hoge temperaturen, zoals nu, waarschuwt het KNMI met deze kleurcode als de verwachte maximumtemperatuur drie etmalen achter elkaar hoger dan 30 graden is en het 's nachts niet koeler wordt dan 18 graden. De kans daarop moet wel minimaal 60 procent zijn.Voor wat mensen concreet kunnen doen om zich voor te bereiden, verwijst het KNMI naar het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Daarin staan tips als: beperk lichamelijke inspanning in de middag, houd de woning koel, drink voldoende en bescherm je tegen de zon.Boven code oranje staat nog code rood, ook wel het 'weeralarm' genoemd. Dit is zeer uitzonderlijk: dit jaar gaf het KNMI slechts één zo'n alarm af: vanwege de zware storm die op 18 januari over het land raasde. Code oranje werd al vijf keer afgegeven in 2018, vooral vanwege zwaar onweer, maar geen enkele keer voor het hele land.