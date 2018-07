Deel dit artikel:











Eis: werkstraf voor veroorzaken ernstig ongeluk op A32 Het OM wil de veroorzaker geen cel geven, omdat hij erg schuldbewust is (foto: Pixabay.com)

ASSEN/HAVELTE - Voor het veroorzaken van een ongeluk op de A32, waarbij een goede vriend zwaargewond raakte, eiste het Openbaar Ministerie (OM) tweehonderd uur werkstraf tegen een man uit Havelte.

Daarnaast eiste het OM één jaar rijontzegging, waarvan acht maanden voorwaardelijk.



De 32-jarige man was op 28 juli vorig jaar op Donderdag Meppeldag met een vriend gaan stappen in Meppel. Beide hadden flink gedronken. Toch stapte de Havelter daarna achter het stuur om zijn vriend naar Steenwijk te brengen. Waarom hij dat deed, kon hij zich niet meer herinneren, zei hij dinsdag in de rechtbank in Assen.



Op de snelweg A32 tussen Meppel en Steenwijk reed de man midden in de nacht achterop een vrachtwagen. Ook daarvan zei hij zich niks te kunnen herinneren. “Ik weet alleen nog dat ik op een bepaald moment op de snelweg stond om het verkeer te stoppen”, zei de Havelter.



Zwaargewond

De man was zelf uit zijn auto gekropen. Zijn vriend kon dat niet, omdat hij zwaargewond was. Hij had onder meer een gebroken nekwervel en onderkaak en een zware hersenschudding. De Havelter zelf had meerdere gebroken ribben en een gebroken neus. De chauffeur van de vrachtwagen mankeerde niks. Hij had alleen een klap gevoeld, maar wat er precies was gebeurd, ontdekte hij pas toen hij uitstapte.



De man uit Havelte liep volgens getuigen ‘als een kip zonder kop’ over de snelweg, omdat hij in paniek was. Hij zag dat zijn vriend er slecht aan toe was. Uit onderzoek bleek dat de voorstoelen in zijn auto niet de originele en niet veilig waren, waardoor de gordels niet werkten zoals het moest. Dat wist de verdachte naar eigen zeggen niet.



Geen celstraf

“De mannen hebben geluk gehad dat ze het kunnen navertellen”, zei de officier van justitie. “Van de auto was weinig meer over.” Ze verwijt de verdachte meerdere verkeersfouten. Die gaf de man ook toe. Een celstraf vond de aanklaagster te ver gaan, omdat hij erg schuldbewust is, zelf ook gewond raakte en psychische klachten overhield aan het ongeluk.



Op 7 augustus doet de rechtbank uitspraak.