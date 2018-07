Burgemeester Seton: Dreigbrieven tegen windpark gaan te ver

BORGER - Hij kan zich voorstellen dat inwoners van de Veenkoloniën bezwaar hebben tegen de komst van windmolens. Maar voor het versturen van dreigbrieven aan de windboeren heeft burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn geen enkel begrip.

Dat zegt de burgemeester naar aanleiding van de dreigbrieven die vorige week zijn verstuurd aan onder meer projectontwikkelaars, turbinebouwers, leveranciers van onderdelen en banken."In het veen zijn we recht voor z’n raap, maar we blijven van anderen af. Bedreigingen zijn in geen enkele omstandigheid goed te praten”, aldus Seton.Het politieonderzoek met betrekking tot de dreigbrieven richt zich met name op een kleine, radicale kern van tegenstanders. Seton: “Ik ben ervan overtuigd dat de meeste inwoners net als ik helemaal geen begrip hebben voor dergelijke acties. Zeker nu de uitvoering van de windmolenplannen dichterbij komt is het juist van belang om met elkaar in gesprek te blijven. Daar ga ik de komende maanden in het gebied ook een vervolg aan geven, met voor- en tegenstanders. Je van elkaar verwijderen gaat geen oplossing bieden.”Windmolen-actievoerder Jan Nieboer gaf vorige week aan dat hij niets wist van de dreigbrieven, maar er wel begrip voor heeft. Volgens hem was de brief nog mild: "Ik spreek mensen die zeggen: als de bouw van windmolens doorgaat, wij hebben semtex. De eerste vrachtwagen die ons dorp binnenkomt, daar gaat de fik in."