Hoe wordt bij extreme droogte het water in Drenthe eerlijk verdeeld?

ASSEN/ZWOLLE - Morgen komen landelijke organisaties en waterschappen bijeen om te kijken of een nieuwe beslissing, wat betreft waterhuishouding, nodig is. Hans Pereboom van Waterschap Drents Overijsselse Delta verwacht dat daar op korte termijn een belangrijke beslissing over gemaakt gaat worden.

Op het hoofdkantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle is sinds kort een speciale crisisafdeling ingericht. Bij uiterste weersituaties komen dan experts zoals hydrologen bijeen om een plan te maken. Nu ook vanwege de droogte. Al zegt Pereboom dat we in Drenthe nog blij mogen zijn met de hoeveelheid water die we hebben. "We zitten in een bijzondere luxepositie, al houden we dat wel een beetje voor ons. We hebben namelijk een prima wateraanvoersysteem via de Drentse Hoofdvaart en de Zuid-Oost Drentse kanalen."Dat we het volgens hem nog zo goed hebben komt door een afspraak van veertig jaar geleden. "Na de vorige droogte van 1976 is dat helemaal op orde gebracht. In de politiek heeft toen iedereen zich ermee bemoeit dat Drenthe water kon krijgen", legt Pereboom uit. Destijds zijn ook afspraken gemaakt over hoe bij extreme droogte het water verdeelt moet worden. Afspraken die op dit moment voor onze waterhuishouding erg belangrijk en actueel zijn.Zo ligt de hoogste prioriteit bij de veiligheid. "Dan heb je het over een waterkering, een dam die je bij droogte in de gaten moet houden zodat die niet breekt. Toch gaat het dan meer om overlast dan dat de veiligheid in het geding komt", legt Pereboom uit. "Maar als het om de natuur gaat, dan zijn er in Drenthe best gebieden die bij extreme droogte in gevaar zijn."Daarna pas komen drinkwater en water voor energie, de nutsvoorzieningen."Je moet wel eerst in veiligheid zijn voordat je je drinkwater kan benutten. Het is dus logisch dat drinkwater op de tweede plaats staat." Het drinkwater in Drenthe vormt nu nog geen probleem. "In Drenthe gaat bijna alles via het grondwater. Het grondwater zakt ook hier een beetje, maar niet in zoverre dat de voorzieningen in gevaar zijn."Pas op de derde en vierde plaatst komt het water dat nodig is voor de economie. Voor de landbouw, de visserij of voor waterrecreatie. Als er ergens water ingeleverd moet worden, is het in deze sector. Die keuze wordt deels door de waterschapppen zelf gemaakt.Maar aan een landelijk besluit moeten waterschappen zich houden. Ook moet onderling tussen de waterschappen worden afgestemd, zodat het water eerlijk over de provincie wordt verdeeld. In Drenthe hebben we naast Waterschap Drents Overijsselse Delta nog drie waterschappen. "We hebben daar afspraken over. Het kan niet zo zijn dat de een alles gebruikt voordat de ander aan de beurt komt. En het kan ook niet zo zijn dat alleen de laatste wat krijgt omdat hij en slag brutaler is. Als je dat een beetje eerlijk verdeelt gaan wij er met de waterschaarste wel uitkomen."