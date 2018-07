Deel dit artikel:











Combine veroorzaakt brand op akker bij Linde Brandweerlieden wisten het vuur vlot te blussen (foto: Persbureau Meter)

LINDE – Een korenveld bij Linde is aan het begin van de avond in brand gevlogen. Het vuur werd veroorzaakt door een combine die daar aan het oogsten was.





Door de brand raakte de bestuurder van de combine gewond aan zijn handen. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht



Ook bij Loon



Een bloedhete Fiets4Daagse, het hitteplan is van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover. De brandweer was snel ter plekke om het vuur te blussen zodat het vuur zich niet te ver kon uitbreiden. Er brandde een gebied af ter grootte van twee voetbalvelden.Door de brand raakte de bestuurder van de combine gewond aan zijn handen. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebrachtOok bij Loon woedde vandaag een brand op een akker. Hier had de brandweer veel moeite om het vuur te blussen.