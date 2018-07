Deel dit artikel:











Cel geëist voor stelen honderd pakken koffie en inbraken De Weitevener zou op verschillende plekken hebben ingebroken (archieffoto RTV drenthe)

ASSEN/EMMEN - Drie inbraken, vier winkeldiefstallen en het uitschelden van twee politieagenten; daarvoor stond een 32-jarige man uit Weiteveen dinsdag terecht voor de rechtbank in Assen. Als het aan de officier van justitie ligt, moet hij tien maanden de cel in.

Medewerkers van vier supermarkten in Nieuw-Amsterdam, Schoonebeek en Hardenberg deden eind augustus en begin september vorig jaar aangifte van koffiediefstallen. In alle vier de winkels was een man binnengekomen met een integraalhelm op die naar de koffie liep, een aantal pakken in een tas deed en de winkel uit vluchtte.



In totaal ging het om meer dan honderd pakken. De man ontkende in de rechtszaal. “Eind 2017 ben ik veroordeeld voor koffiediefstallen die ik wel had gepleegd, maar dit heb ik echt niet gedaan." De helm die de dief droeg, leek wel erg op de helm die de verdachte op een Facebookfoto droeg, aldus de officier van justitie. Ook zag ze andere overeenkomsten, waardoor ze vindt dat er genoeg bewijs is dat de Weitevener de dader was.



Inbraken in Emmen

De aanklaagster vindt ook dat er genoeg bewijs is dat de man eind december vorig jaar probeerde in te breken bij tennisclub LTC in Emmen. Daarnaast zou hij spullen hebben gestolen uit een huis in de wijk Emmerhout in Emmen. Daar was de bewoner begin december een paar dagen weg. Toen hij thuiskwam, stonden allerlei laden in zijn woonkamer open en waren onder andere zijn tv, een fiets en een boormachine weg.



In zijn huis lag wel ander gereedschap dat niet van hem was. Daarop werd DNA gevonden van de Weitevener. Die vertelde in de rechtszaal dat hij niet wist hoe zijn gereedschap in dat huis kwam.



Kelderboxen in Coevorden

Een maand eerder werd ingebroken in zes kelderboxen van een appartementencomplex voor senioren in Coevorden. Daar werden vier fietsen, kleding en een koekoeksklok gestolen. Op meerdere plekken werd bloed van de Weitevener gevonden. Politieagenten vonden de man in de buurt, bij een kennis. Daar lagen ook de gestolen spullen. De man ontkende de diefstallen. Dat hij bij zijn aanhouding de agenten had beledigd, was het enige wat hij toegaf.



Voor 2017 was de man nauwelijks met de politie in aanraking geweest. Het ging mis met hem toen hij zijn baan in de scheepvaart verloor en de hypotheek van zijn huis niet meer kon betalen, legde hij uit. Zijn advocaat vroeg deels vrijspraak vanwege gebrek aan bewijs.



De rechter doet op 7 augustus uitspraak.