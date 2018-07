Deel dit artikel:











Brandweer weet natuurbrand in Assen snel te blussen Brandweerlieden hadden het vuur bij de Baggelhuizerplas snel geblust (foto: Persbureau Meter) Enkele tientallen vierkante meters natuur brandde af (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In de omgeving van de Baggelhuizerplas in Assen woedde vanavond een natuurbrandje.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Desondanks brandde enkele tientallen vierkante meters natuur af. Over oorzaak is nog niets bekend.