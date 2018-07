Deel dit artikel:











Brandweer blust brand in de bossen bij Appelscha Verschillende brandweerposten wisten samen het vuur in de bossen bij Appelscha te blussen (foto: De Vries Media)

APPELSCHA - In de bossen aan de Sanatoriumweg in Appelscha is vanavond brand uitgebroken. Brandweerposten uit Drenthe en Friesland bestreden de verschillende brandhaarden.

Hoe het vuur is ontstaan is onbekend. De brandweer houdt rekening met brandstichting, meldt Omrop Fryslan