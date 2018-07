Deel dit artikel:











Er raakten geen gewonden bij de brand (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - In Emmen, aan de Warmeerweg, is een werkplaats in een garage uitgebrand.

Het is nog niet bekend hoe de brand ontstaan is. Er zijn geen gewonden gevallen.