Nazaten van kolonisten langs de weg in Frederiksoord In Frederiksoord komen portretten van nazaten van kolonisten (foto: RTV Drenthe)

FREDERIKSOORD - Een niet alledaagse foto-expositie is vanaf vanmiddag in Frederiksoord te bewonderen. Wouter Jansen heeft hiervoor nazaten van de eerste bewoners van de Koloniën van Weldadigheid geportretteerd.

In 1818 streek Johannes van den Bosch neer in Frederiksoord en stichtte de eerste Kolonie op om zogenoemde paupers een nieuwe kans te bieden. 28 portretten van nakomelingen van hen hangen in de openbare ruimte, van Wilhelminaoord naar Frederiksoord.



Het Pauperparadijs

"Ik wil deze mensen graag op een openbare manier laten zien. Het boek van Suzanna Jansen, Het Pauperparadijs, is een enorme aanjager geweest om de achtergrond van deze mensen te achterhalen", zegt Jansen.



"Om de nakomelingen te traceren hebben we onder meer Facebook en en genealogische websites gebruikt, en hen zo uiteindelijk gevonden. Als je dan eenmaal bij deze mensen thuis bent, vertellen ze over anderen die ze kennen. Zo ontstaat er een sneeuwbaleffect."



'Zonder opsmuk'

Jansen wilde deze expositie op poten zetten omdat hij graag dingen zichtbaar maakt die zich buiten het gezichtsveld bevinden. "En in mijn geval gebeurt dat met fotografie." De foto's zijn naar eigen zeggen zonder opsmuk gemaakt. "Je ziet de mensen in hun eigen omgeving. Ze zijn bijvoorbeeld aan het werk, of lezen de krant. Krachtige portretten."