Coole selfies maken in ijscabine tijdens Drentse Fiets4Daagse Archieffoto van ijsblokken (foto: Robin Utrecht/ANP)

ORVELTE - Je zou het met deze temperaturen misschien niet verwachten. Maar sommige deelnemers van de Drentse Fiets4Daagse kunnen het vandaag weleens ijskoud krijgen.

Het komt allemaal door een idee van Wim Vos uit Orvelte. Hij heeft een ijscabine bedacht, waarin de fietsers even kunnen afkoelen.



"We gaan blokken ijs opstapelen en aan elkaar vast vriezen in de vorm van een douchecabine. Mensen kunnen er dan in gaan staan en zo wat verkoeling krijgen. Twee jaar geleden deed Vos al iets soortgelijks en de mensen waren volgens hem toen 'razend enthousiast'.



350 kilo

"Het zijn blokken van 350 kilo. Daar zaag ik platen van en die stapel ik op. Een klein beetje water ertussen en het zit vast."



Met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 32 graden, is het natuurlijk de vraag hoe lang de ijscabine het uithoudt. "Hij blijft wel een dag staan. Hij wordt medegekoeld met wat droogijs. Dat is tachtig graden onder nul", zegt Vos.



Coole selfies

De ijscabine biedt een mooie gelegenheid voor 'coole' selfies. "Het ijs is glashelder. Je kunt aan de voorkant foto's maken en dan is het net alsof je in een blok ijs zit."



De opbouw van het gevaarte begint vanmorgen om 10.00 uur en Vos denkt dat alles rond 12.00 klaar is. Je vindt de ijscabine bij De Schenkerij in Orvelte.