Staat niet aansprakelijk voor dood treinkapers De Punt

DE PUNT - De Staat is niet aansprakelijk voor de dood van Molukse kapers bij de beëindiging van de treinkaping in De Punt. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

In 1977 kwamen bij de beëindiging van de treinkaping zes kapers en twee gegijzelden om het leven, door kogels van de militairen. Drie jaar geleden daagden nabestaanden van twee omgekomen kapers de Staat. Ze vinden dat er veel te veel geweld is gebruikt tijdens de beëindiging van de treinkaping. De militairen zouden zelfs de opdracht hebben gehad de kapers te doden. De Staat heeft altijd ontkend dat er sprake is van executies en onrechtmatig toegepast geweld.De rechtbank oordeelt nu dat de mariniers in de 'achteraf gezien onjuiste, maar oprechte en daarom verschoonbare' veronderstelling waren dat het geweld nodig was. Volgens de rechtbank is er geen bewijs dat de Staat de opdracht gaf om de kapers te doden.In aanloop naar de zaak zijn elf mariniers gehoord. Daarop deed advocaat Liesbeth Zegveld, die nabestaanden van de kapers bijstaat, aangifte tegen Defensie. De verklaringen van de mariniers zijn volgens haar ongeloofwaardig.Ze herkennen zich niet op de geluidsbanden en bovendien is Defensie volgens haar de fout in gegaan door de mariniers voor te bereiden, onder meer door ze bij een advocaat de geluidsbanden te laten horen en bijeenkomsten te organiseren. Defensie wijst de beschuldigingen van de hand. Het onderzoek hiernaar door het Openbaar Ministerie loopt nog.De rechtbank zegt dat niet kan worden afgeleid dat mariniers verklaringen op elkaar hebben afgestemd en vindt dat de getuigenverklaringen voldoende geloofwaardig zijn.