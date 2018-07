Stelling: E-bikes maken het verkeer onveiliger

ASSEN - Je ziet ze steeds vaker in het verkeer: e-bikes. Ze zijn er in verschillende soorten en maten, en ook de snelheid van de gemotoriseerde fietsen verschilt.

Dat het rijden op een e-bike niet zonder risico is, blijkt uit cijfers die het AD publiceert. Het aantal verkeersongevallen met deze fietsen is dit jaar flink toegenomen. In de eerste vijf maanden van 2017 waren er 270 e-bikers betrokken bij een ongeluk. Dat aantal is in dezelfde periode van dit jaar gestegen naar 341: een stijging van 26 procent.Het blijkt dat de e-bikers vaak van de zijkant worden aangereden. Volgens Egbert-Jan van Hasselt, verantwoordelijk voor verkeersveiligheid bij de politie, kan dit te maken hebben met dat weggebruikers de snelheid van e-bikes verkeerd inschatten. "Als je afslaat denk je bijvoorbeeld: daar kan ik nog wel voor langs. Maar pas op! E-bikes zijn sneller dan je denkt!"Ook de ANWB waarschuwt voor de vlotte fietsers: "Automobilisten, houd e-bikers in de gaten", zegt Ad Vonk van de ANWB. "Er zijn steeds meer e-bikers, ze zijn snel en letten niet altijd goed op."