We stevenen af op een hittegolfrecord Het is droog in Drenthe (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

ASSEN - Verschillende media meldden vandaag dat het droogterecord gesneuveld is in ons land. Maar dat is in onze provincie niet het geval zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Er zijn jaren geweest dat het droger was, zoals 1959. De droogte wordt gemeten vanaf 1 april. Hoeveel er normaal valt, wordt afgezet tegen de neerslag die van april tot nu toe viel."



Neerslagtekort van 270 millimeter

Het droogst is het volgens Van der Zwaag in het zuidwesten van Drenthe. Daar is een neerslagtekort van 270 millimeter. Gemiddeld ligt dit getal op 200 millimeter. "Waarschijnlijk stijgt dat tekort nog, want we hebben droge dagen voor de boeg. Als je de temperaturen pakt van 1 juni tot nu, dan is de gemiddelde temperatuur 18 graden en de gemiddelde maximumtemperatuur 24 graden. Dat is ruim 2 graden hoger dan normaal."



Hittegolfrecord

Van der Zwaag noemt de situatie 'extreem' en verwacht dat we dit jaar de langste hittegolf ooit krijgen. "De langste tot nu toe was in 2006. Die duurde 16 dagen. Nu zitten we op 10 dagen en omdat de temperaturen ook volgende week hoog blijven, zit een record er zeker in."



Vandaag ligt de temperatuur in het zuiden van Drenthe rond de 32 graden, in het noorden is dat zo'n 30, zegt Van der Zwaag. "Er is een kleine kans op een bui in het zuidwesten en in de nacht schommelt de temperatuur rond de 18 graden."



36 graden

Het warmst wordt het morgen in Emmen. Daar wordt het zo'n 36 graden. Net niet hoog genoeg voor een record: dat staat op 36,3 graden en stamt uit 1944. Vrijdag wordt het weer tropisch warm met 35 graden.