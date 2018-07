Grote schade na inbraak bij tankstation in Annen

Het tankstation in Annen (foto: Google Streetview)

ANNEN - Inbrekers hebben afgelopen nacht toegeslagen bij garage Stadman en het naastgelegen tankstation aan de Anlooërweg in Annen.

Volgens de politie is de schade groot. Inbrekers hebben de kluis opengebroken en geld meegenomen. Hoeveel geld er is verdwenen, is niet duidelijk. De daders namen ook sigaretten mee.De politie zegt dat er meerdere daders zijn. Ze zijn nog spoorloos.