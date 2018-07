Stookverbod in de hele provincie

ASSEN - In alle twaalf gemeenten in Drenthe geldt een stookverbod, meldt de Veiligheidsregio Drenthe.

Het verbod is ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Het verbod is ingesteld na overleg met onder meer organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.De barbecue aansteken in je eigen tuin mag - ondanks het stookverbod - nog wel gewoon. "Gebruik echter uw gezond verstand, zet een emmer water klaar en laat de barbecue niet onbeheerd achter", aldus de Veiligheidsregio.Maar barbecueën of een kampvuurtje stoken in parken, natuurgebieden of op gemeentegrond is verboden. Sta je op de camping, dan is het afhankelijk van de campinghouder of je er nog mag barbecueën. Maar de meeste campings in Drenthe hebben een verbod afgekondigd.Mensen die onkruid willen wegbranden in hun tuin, mogen dat nog doen. "Het is echter niet verstandig dat met deze droogte te doen. De kans op een ongecontroleerde brand is groot", vult de Veiligheidsregio aan.De Veiligheidsregio heeft een speciale website gelanceerd waarop je kunt zien wat een stookverbod precies inhoudt.